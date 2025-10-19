«Je n’ai pas peur de la prison et garderai la tête haute» : Nicolas Sarkozy se confie avant son incarcération

A deux jours de son incarcération à la prison de la Santé, l’ancien président Nicolas Sarkozy a réfuté, ce dimanche, toute crainte quant à son entrée dans l’établissement. «Je garderai la tête haute», a-t-il confié.

Une parole de vérité. Ce mardi, Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé, à Paris. Dans un entretien accordé à La Tribune dimanche, l’ancienne figure tutélaire de la droite française, a confié ne craindre en rien son incarcération. «Je n’ai pas peur de la prison et je garderai la tête haute», a-t-il précisément déclaré.

Le 25 septembre dernier, l’ancien chef de l’Etat a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dans l’affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007.

«Un nouveau chapitre»

L'ancien président, âgé de 70 ans, sera vraisemblablement installé dans une des quinze cellules de 9 m2 du quartier d'isolement, selon des agents pénitentiaires connaissant bien la seule prison située à Paris. Ce choix éviterait à Nicolas Sarkozy les interactions avec les autres détenus pour assurer sa sécurité et éviter toute photographie.

Au cours de son entretien, celui-ci a considéré que cette épreuve représentait «un nouveau chapitre dans sa vie». Placé à l’isolement, Nicolas Sarkozy a décidé de mettre ce temps à profit pour écrire un livre sur cette expérience.

La cour d'appel a deux mois pour examiner la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy, mais l'audience devrait intervenir plus rapidement. Les recours des deux autres condamnés du procès à avoir été écroués, Wahib Nacer et Alexandre Djouhri, seront examinés les 27 octobre et 3 novembre, soit un peu plus d'un mois après leur placement en détention.

Un rassemblement organisé mardi

Sur les réseaux sociaux, Louis Sarkozy, fils de l’ancien président, a appelé à un rassemblement mardi dans le 16e arrondissement de Paris.

Soyons nombreux à venir exprimer notre soutien à @NicolasSarkozy ce 21 octobre à 8h30.

📍Angle rue Pierre Guérin et rue de la Source. pic.twitter.com/dfCC9M1LeP — Louis Sarkozy (@napsarkozy) October 18, 2025

