La France «se repeuple des autres» selon Philippe de Villiers, qui appelle à «refaire un peuple amoureux»

Dans un entretien au Journal du dimanche (JDD), Philippe de Villiers a alerté sur ce qu’il appelle le «populicide», titre éponyme de son dernier ouvrage, qui évoque la disparition progressive du peuple français, remplacé par un autre.

«La France se dépeuple des siens et se repeuple des autres». Pour Philippe de Villiers, la France traverse une crise existentielle. Et dans Populicide, son nouvel essai paru chez Fayard, l’ancien ministre décrit un peuple «effacé par ses élites» et une nation «menacée dans son existence même».

«Les Français sont de plus en plus nombreux à comprendre que la France est en train de partir par le fond », a-t-il affirmé dans les colonnes du JDD. « Elle se dépeuple et se repeuple. Elle se dépeuple des siens, elle se repeuple des autres.» Le Vendéen parle d’un «génocide par substitution de peuple» : une formule qu’il assume et justifie par «l’effacement du peuple originel», au profit d’une société de «déracinés». «Il y a les déracinés de l’intérieur qui font face aux déracinés de l’extérieur. Nous avons organisé le face-à-face du migrant et de l’homme global», avance-t-il encore.

fracture entre «le peuple charnel» et les élites «hors sol»

Une fracture entre «le peuple charnel» et les élites «hors sol» Interrogé sur la «populophobie», cette peur du peuple qu’il estime généralisée, Philippe de Villiers a dénoncé une rupture entre la France populaire et ses dirigeants. «Il y a un abîme qui sépare le peuple, celui qui veille sur son lien vivant avec la patrie, et les élites, qui vivent dans un autre monde», observe-t-il.

Selon lui, «le peuple aime à voyager dans l’âme de la France», tandis que « pour les élites, la France ne signifie plus rien d’autre qu’un espace d’ayants droit». L’ancien député européen accuse la classe dirigeante d’avoir « largué le peuple en même temps que sa souveraineté», livrant «notre monnaie, nos frontières, notre loi» à Bruxelles ou aux tribunaux. Et de prévenir : «Les élites rêvent de faire de notre pays un “Liban d’Occident”, un laboratoire planétaire du paradis diversitaire.»

Face à ce qu’il décrit comme une «disparition programmée du peuple français», Philippe de Villiers appelle à un sursaut : « Il faut une grande politique de refrancisation de la France.» Pour lui, cela passe par le retour aux «enracinés, aux héritiers, aux voisins», et par la redécouverte des paysages, de la mémoire et des symboles du pays. «Une nation, c’est un lien amoureux», dit-il dans les colonnes du média. Et de conclure : «ll faut refaire un peuple amoureux. Car seul un peuple amoureux osera le redressement. »