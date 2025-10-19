«Le discours de La France insoumise est cohérent avec celui des Frères musulmans», confie Omar Youssef Souleimane

«Le discours de La France insoumise est cohérent avec celui des Frères musulmans», a souligné Omar Youssef Souleiman, auteur des «Complices du mal», ce dimanche sur CNEWS. L'écrivain a dénoncé, lors de son audition à l'Assemblée nationale jeudi dans le cadre de la commission d'enquête sur les relations entre élus et mouvances islamistes, les liens entre les Insoumis et l'islamisme radical.