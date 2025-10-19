Libération des derniers otages en Israël, entrevue avec Volodymyr Zelensky... Comment Donald Trump impose sa vision de la paix

De Washington à Tel-Aviv, en passant par Charm El-Cheikh, Donald Trump a parcouru cette semaine les quatre coins du globe pour tenter d'imposer sa vision de la paix et par la même occasion replacer les États-Unis sur le devant de la scène internationale.

Un temps gendarme du monde, maintenant gardien de la paix ? A l'image de son pays, Donald Trump ne cesse de s'impliquer dans les affaires et conflits internationaux qui émaillent l'actualité. Retour sur une semaine chargée, qui l'a mené aux quatre coins du monde.

Tout a commencé lundi, en Israël. Ovationné à la Knesset de Jerusalem, le parlement du pays hébreu, il s'est tenu aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Tous deux se sont félicités de la libération des otages détenus par le Hamas.

Le dossier ukrainien également au centre des débats

De nombreuses images ont montré la foule israélienne, pancartes à l'effigie de Donald Trump brandies, faisant preuve d'une profonde gratitude à l'égard du président américain. Dans la foulée, l'homme d'Etat américain s'est rendu en Egypte, à Charm El-Cheikh, pour y coprésider, avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi, un «sommet pour la paix» à Gaza. «Un jour formidable pour le Moyen-Orient», a-t-il déclaré.

Cette semaine d'une grande intensité s'est achevée avec le dossier ukrainien et l'annonce surprise faite par Donald Trump d'un futur sommet avec Vladimir Poutine à Budapest (Hongrie), trois mois après leur rencontre à Anchorage (Alaska).

Vendredi, c'est une nouvelle entrevue avec Volodymyr Zelensky, la troisième à la Maison Blanche, qui a conclu cette semaine effrénée. Le président américain, qui affiche une complicité retrouvée avec son homologue russe Vladimir Poutine, a pressé le président ukrainien de cesser les hostilités. Autre sujet brûlant : les missiles Tomahawk que le président ukrainien lui réclame et que seuls les Etats-Unis fabriquent. Mais après deux heures de réunion, il n'est parvenu à aucun accord et n'a pu annoncer aucune livraison. «Je pense que la Russie a peur des Tomahawk, vraiment peur, car c'est une arme puissante», a déclaré Volodymyr Zelensky.