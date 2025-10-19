Toute l’actu en direct 24h/24
Musée du Louvre : CNEWS diffuse des images exclusives du vol survenu ce dimanche (vidéo)

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

CNEWS a obtenu en exclusivité des images du vol survenu au musée du Louvre ce dimanche 19 octobre.

Une scène choc. Ce dimanche 19 octobre, le musée du Louvre a été visé par un cambriolage : des voleurs se sont introduits dans la galerie Apollon et ont dérobé plusieurs bijoux. Une séquence qui a été enregistrée et que CNEWS a pu obtenir en exclusivité.

Sur la séquence vidéo, on aperçoit notamment un individu habillé en noir et portant un gilet jaune fluo, qui pourrait être celui abandonné sur les lieux du larcin. Il semble en train d'ouvrir une des vitrines. 

Sur le même sujet Vol au musée du Louvre : monte-charge utilisé, un bijou retrouvé parmi ceux dérobés, suspects en fuite... Ce que l'on sait Lire

Pour l'heure, aucun individu n'a été interpellé par les autorités, alors que selon le ministère de la Culture, huit bijoux ont été dérobés au total.

