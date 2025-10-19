Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Parmi les départements concernés par cette vigilance jaune orages, Paris, la Seine-et-Marne et les Yvelines sont concernés. [Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France place trente départements sous la vigilance jaune orages pour ce lundi 20 octobre.

Le nord et le sud de la France sous les orages. L’agence météorologique française avertit sur le risque d’orages et annonce la vigilance jaune pour 30 départements en ce début de semaine.

Les concernés sont : l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Drôme, l’Essonne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Corse, les Hauts-de-Seine, la Manche, la Marne, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Var, le Vaucluse, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

© Météo-France

Météo-France rappelle qu’il est nécessaire de faire attention et de prendre le moins de risques possibles lors des activités dépendantes de la météo.

Certains départements sont également en vigilance jaune pluies-inondation et vagues-submersion.

