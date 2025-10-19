Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune pour «pluie-inondation» pour la journée de ce lundi 20 octobre.

Le sud de la France sous la pluie. Dans le sud-est du pays, 8 départements ont été placés en vigilance jaune pour cause de pluie et d’inondation ce lundi.

Les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, les Hautes-Alpes, l'Isère, le Var et le Vaucluse.

© Météo-France

L'agence nationale météorologique prévoit un risque plus élevé de fortes crues entre midi et 18h. Il est donc nécessaire de rester attentif si l’on pratique des activités dépendantes de la météo.

Dans le reste de la France, dix autres départements seront exposés au risque de vagues-submersion.