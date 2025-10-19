Toute l’actu en direct 24h/24
QCM, niveau linguistique exigeant, justification d'un emploi stable... : avant de quitter Beauvau, Bruno Retailleau durcit l'examen pour devenir Français

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’ancien ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a signé un dernier arrêté concernant les conditions de naturalisation des étrangers en France. L'examen pour devenir Français est durcit.

De nouvelles conditions pour la naturalisation. Avant de céder sa place à Laurent Nunez à Beauvau, Bruno Retailleau a signé un dernier arrêté concernant le durcissement de l’examen pour devenir Français.

Le président des Républicains vient de mettre en place pour le 1er janvier 2026, un QCM pour lequel il faudra au moins obtenir 80% de bonnes réponses pour le réussir. 

Les candidats devront répondre à onze questions sur les «droits et devoirs», six à propos du «système institutionnel et politique» et huit tournées sur l’histoire, la géographie et la culture françaises.

interdiction de la polygamie

Au cours de cet examen de quarante-cinq minutes, il y aura 6 mises en situation dans lesquelles seront aborder les luttes contre les discriminations, la haine anti-LGBT, la liberté de pensée, la liberté de religion et même l’interdiction de la polygamie.

Ce n’est pas tout, les critères de naturalisations sont durcis et il faudra absolument avoir un niveau de français renforcé, un emploi stable et justifier d'une bonne intégration sociale. 

Ce nouvel examen «civique» pourra être réalisé autant de fois que les candidats le veulent en cas d’échec. 

