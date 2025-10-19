«Une décision totalement incompréhensible» : Christian Estrosi et Eric Ciotti dénoncent l’interruption du match Nice-Lyon après des chants anti-Daesh

A la suite de chants anti-Daesh jugés homophobes, l'arbitre de la rencontre de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, à l'Allianz Riviera, a décidé d'arrêter brièvement le match ce samedi. Un choix vivement critiqué.

Une décision controversée. Deux personnalités importantes de la ville de Nice, Christian Estrosi et Eric Ciotti, sont montées au créneau pour critiquer l'interruption du match entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais ce samedi 18 octobre, alors que des chants anti-Daesh étaient scandés.

Le maire de Nice et son principal opposant aux prochaines élections municipales ont ainsi regretté cette décision sur X. Le premier a déclaré que cette «décision est totalement incompréhensible», avant de rappeler «le traditionnel chant de nos supporters de la Populaire sud contre Daesh est une forme d'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet». Avant de conclure : «Un peu de préparation et de discernement ne feraient pas de mal dans ces situations».

Décision totalement incompréhensible, lors du match entre l’@ogcnice et l’OL, d’interrompre la partie à la 86ème minute, après le traditionnel chant de nos supporters de la Populaire sud contre Daesh et en forme d’hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet.

— Christian Estrosi (@cestrosi) October 18, 2025

De son côté, Eric Ciotti a lui aussi pointé du doigt «le manque total de discernement» de l'arbitre professionnel Jérôme Brisard. Il a terminé son propos en partageant son «soutien» aux fans du club de la ville.

Le manque total de discernement ayant conduit à interrompre Nice-OL ce soir est consternant.



Depuis 2016, la populaire Sud et de nombreux supporters expriment ce que nous pensons tous : un message contre Daesh, en hommage aux victimes.



— Eric Ciotti (@eciotti) October 18, 2025

Le président du club niçois a également dénoncé sur les réseaux du club l'arrêt du match, parlant même d'«un manque de respect pour les victimes du 14 juillet, leurs familles et toute la ville de Nice». Il a expliqué que l'arbitre lui avait dit «avoir voulu appliquer les consignes» et avait «présenté ses excuses».

A chaque match de l'OGC Nice à domicile, la 86e minute est marquée par l'apparition d'un cœur sur les écrans géants du stade. Des chants des supporters du club accompagnent cet hommage visuel. Souvent, on peut entendre des slogans comme : «Daesh, Daesh, on t'enc...». À Nice, le 14 juillet 2016, un attentat avait fait 86 morts.

Ce samedi, l'arbitre a demandé au speaker officiel de faire cesser ces chants. Le jeu a été interrompu deux minutes, puis les mêmes exclamations ont repris durant plusieurs secondes dès que le jeu a repris.