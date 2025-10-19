Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Une décision totalement incompréhensible» : Christian Estrosi et Eric Ciotti dénoncent l’interruption du match Nice-Lyon après des chants anti-Daesh

A la 86e minute, le match a été interrompu quelques instants pour faire cesser un chant jugé «homophobe». [© REUTERS - Valery HACHE / AFP ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A la suite de chants anti-Daesh jugés homophobes, l'arbitre de la rencontre de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, à l'Allianz Riviera, a décidé d'arrêter brièvement le match ce samedi. Un choix vivement critiqué.

Une décision controversée. Deux personnalités importantes de la ville de Nice, Christian Estrosi et Eric Ciotti, sont montées au créneau pour critiquer l'interruption du match entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais ce samedi 18 octobre, alors que des chants anti-Daesh étaient scandés.

Le maire de Nice et son principal opposant aux prochaines élections municipales ont ainsi regretté cette décision sur X. Le premier a déclaré que cette «décision est totalement incompréhensible», avant de rappeler «le traditionnel chant de nos supporters de la Populaire sud contre Daesh est une forme d'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet». Avant de conclure : «Un peu de préparation et de discernement ne feraient pas de mal dans ces situations».

De son côté, Eric Ciotti a lui aussi pointé du doigt «le manque total de discernement» de l'arbitre professionnel Jérôme Brisard. Il a terminé son propos en partageant son «soutien» aux fans du club de la ville.

Le président du club niçois a également dénoncé sur les réseaux du club l'arrêt du match, parlant même d'«un manque de respect pour les victimes du 14 juillet, leurs familles et toute la ville de Nice». Il a expliqué que l'arbitre lui avait dit «avoir voulu appliquer les consignes» et avait «présenté ses excuses».

A chaque match de l'OGC Nice à domicile, la 86e minute est marquée par l'apparition d'un cœur sur les écrans géants du stade. Des chants des supporters du club accompagnent cet hommage visuel. Souvent, on peut entendre des slogans comme : «Daesh, Daesh, on t'enc...». À Nice, le 14 juillet 2016, un attentat avait fait 86 morts.

Sur le même sujet Menaces de Daesh contre la France : «Ils ont un discours qui s'adresse à des islamistes déjà convaincus», analyse Claude Moniquet Lire

Ce samedi, l'arbitre a demandé au speaker officiel de faire cesser ces chants. Le jeu a été interrompu deux minutes, puis les mêmes exclamations ont repris durant plusieurs secondes dès que le jeu a repris.

Christian EstrosiÉric CiottiFootballSportsSportLigue 1NiceOlympique Lyonnais

À suivre aussi

Fusillade à Nice : deux morts, deux blessés graves et trois légers dans le quartier des Moulins après des tirs à l'arme automatique
Municipales 2026 : Éric Ciotti officialise sa candidature à Nice
«Cours, sale juif» : l'auteur présumé de propos antisémites et homophobes placé sous contrôle judiciaire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités