Vagues-submersion : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce lundi

L’agence nationale de météorologie a placé dix départements aux vagues-submersion pour la journée de ce lundi 20 octobre.

Attention sur les côtes de l'Hexagone. Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune aux vagues-submersion. Les territoires concernés sont la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, la Seine-Maritime et la Vendée.

© Météo-France

Le risque semble être plus important à partir de 15h jusqu’à 23h, mais il faudra rester vigilant tout au long de la journée, et ce, jusqu'en fin de soirée.

Dans le reste du pays, seul le sud-est est concerné par une alerte vigilance jaune pour «pluie-inondation».