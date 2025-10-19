Vagues-submersion : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce lundi

L’agence nationale de météorologie a placé cinq départements aux vagues-submersion pour la journée de ce lundi 20 octobre.

Attention sur la côte du nord-ouest. Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune aux vagues-submersion. Les concernés sont les Côtes d’Armor, le Finistère, la Manche, le Morbihan et la Vendée.

Le risque semble être plus important à partir de 15h jusqu’à 23h. Mais il faudra rester vigilant tout au long de la journée.

Dans le reste du pays, seul le sud-est est concerné par une alerte vigilance jaune pour «pluie-inondation».