Vents violents : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Face au danger des vents violents ce lundi 20 octobre, Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune.

Les habitants des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l'Isère, de la Loire, de la Manche, du Morbihan et du Rhône devront faire preuve de prudence.

© Météo-France

«Sur un quart Nord-Ouest les averses se succèdent avec un vent de sud-ouest sensible. Des rafales entre 50/70 km/h sont attendues dans les terres, elles atteignent 80/90 km/h sur les côtes de Manche», a précisé l'agence météorologique.

Du côté des températures, les minimales oscilleront entre 10 °C et 15 °C en général, 14 °C à 18 °C degrés dans le Sud-Est, tandis que les maximales sont comprises entre 15 °C et 18 °C sur la moitié nord, 17 °C à 22 °C dans le sud.