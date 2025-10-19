Vol au musée du Louvre : ces 5 précédents qui ont marqué les esprits

Le Louvre a été victime d’un vol dans la galerie d'Apollon ce dimanche 19 octobre. Un cambriolage qui vient s'ajouter à plusieurs autres dans l'histoire mouvementée du musée le plus visité au monde.

Un butin d'une valeur inestimable. Ce dimanche 19 octobre, des individus ont pénétré dans le musée du Louvre, à Paris, dérobant plusieurs bijoux exposés au sein de la galerie Apollon. Mais ce cambriolage n’est pas le premier à marquer l'histoire du site, comme en témoignent ces cinq autres affaires qui ont marqué les esprits.

«La Joconde» de Léonard de Vinci

Le tableau le plus photographié du Louvre a été victime d’un cambriolage en 1911. Vincenzo Peruggia, un vitrier italien employé du musée, avait profité de la fermeture du bâtiment pour décrocher Monna Lisa. Pendant deux ans, l’œuvre de Léonard de Vinci est restée cachée sous son lit.

Il a fini par vouloir la «rendre» à son pays : l’Italie, la mettant en vente. Et c’est un antiquaire de Florence qui a alerté la police après avoir authentifié l’œuvre.

🇫🇷 Bien en sécurité au #Louvre, la Joconde n'a pas bougé d'un pouce ! 😉

Elle attend ses visiteurs au Musée qui reste ouvert pendant les #JeuxOlympiques de #Paris2024



🌎 Safe and sound at the #Louvre, the Mona Lisa hasn't moved an inch 😉

She awaits her visitors at the Museum,…

«L’indifférent» de Watteau

Le 11 juin 1939, quelques semaines avant la guerre, le tableau «L’indifférent» de Watteau avait disparu du Louvre. C’est un certain Serge Bogousslavsky qui, le 14 août de la même année, s'est présenté au palais de Justice pour se dénoncer.

Il était sorti du musée le tableau enveloppé dans un journal et sous le bras, après avoir «usé le fil qui retenait le cadre» pendant quinze jours lorsqu’il se retrouvait seul dans la salle.

"L'indifférent" (1717). / El carácter enigmático de la pintura de Antoine Watteau, elevado a su máxima expresión.

L’épée de Charles X

L’objet n’a jamais été retrouvé. L’épée de Charles X a été dérobée lors d’un vol à main armée le 16 décembre 1976 dans la galerie d’Apollon et n’a jamais été retrouvée.

Peu d’information ont été communiquées sur ce sujet. On sait toutefois que le vol a été commis par trois individus.

On ne l'a pas trop rappelé lors de l'exposition consacrée au Sacre de 1825, mais l'épée de Charles X, volée au Louvre dans la Galerie d'Apollon n'a jamais été retrouvée. Ce matin, AU MÊME ENDROIT apparemment, des trésors Napoléoniens ont pu être volés. On reste sans voix.

un casque une dossière décorés d'or

En 1983, deux objets datant de la Renaissance avaient disparu des collections du Louvre. Les faits s’étaient déroulés dans la nuit. Mais ce braquage reste un mystère pour tous. La direction n’a jamais précisé les circonstances de ce vol.

Ce casque et cette dossière décorés d’or et d’argent avaient été légués par la famille Rothschild en 1922. C’est seulement en 2021, que les objets sont réapparus au sein de la Pyramide.

Il s'agit d'un casque d'un type nommé bourguignotte et d'une dossière de cuirasse en fer damasquiné d'or décorés en relief datant de la 2nde moitié du XVIe s. et provenant de la région de Milan. Ces œuvres avaient été léguées à l'Etat par la baronne Salomon de Rothschild en 1922.

«Le chemin de Sèvres» de Camille Corot

Là aussi l'oeuvre n'a jamais été retrouvée. Ce vol date de 1998 et s’était passé en pleine journée sous les yeux des visiteurs. Au deuxième étage du Pavillon de Sully, «le Chemin de Sèvres» de Camille Corot s'était volatilisé. Malgré l’enquête, l’œuvre estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros est toujours portée disparue.