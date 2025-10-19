Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vol au musée du Louvre : ces 5 précédents qui ont marqué les esprits

Le tableau le plus photographié du Louvre a été victime d’un cambriolage en 1911. [Martin BUREAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Louvre a été victime d’un vol dans la galerie d'Apollon ce dimanche 19 octobre. Un cambriolage qui vient s'ajouter à plusieurs autres dans l'histoire mouvementée du musée le plus visité au monde.

Un butin d'une valeur inestimable. Ce dimanche 19 octobre, des individus ont pénétré dans le musée du Louvre, à Paris, dérobant plusieurs bijoux exposés au sein de la galerie Apollon. Mais ce cambriolage n’est pas le premier à marquer l'histoire du site, comme en témoignent ces cinq autres affaires qui ont marqué les esprits.

«La Joconde» de Léonard de Vinci

Le tableau le plus photographié du Louvre a été victime d’un cambriolage en 1911. Vincenzo Peruggia, un vitrier italien employé du musée, avait profité de la fermeture du bâtiment pour décrocher Monna Lisa. Pendant deux ans, l’œuvre de Léonard de Vinci est restée cachée sous son lit. 

Il a fini par vouloir la «rendre» à son pays : l’Italie, la mettant en vente. Et c’est un antiquaire de Florence qui a alerté la police après avoir authentifié l’œuvre.

«L’indifférent» de Watteau

Le 11 juin 1939, quelques semaines avant la guerre, le tableau «L’indifférent» de Watteau avait disparu du Louvre. C’est un certain Serge Bogousslavsky qui, le 14 août de la même année, s'est présenté au palais de Justice pour se dénoncer. 

Il était sorti du musée le tableau enveloppé dans un journal et sous le bras, après avoir «usé le fil qui retenait le cadre» pendant quinze jours lorsqu’il se retrouvait seul dans la salle. 

L’épée de Charles X

L’objet n’a jamais été retrouvé. L’épée de Charles X a été dérobée lors d’un vol à main armée le 16 décembre 1976 dans la galerie d’Apollon et n’a jamais été retrouvée. 

Peu d’information ont été communiquées sur ce sujet. On sait toutefois que le vol a été commis par trois individus.

un casque une dossière décorés d'or

En 1983, deux objets datant de la Renaissance avaient disparu des collections du Louvre. Les faits s’étaient déroulés dans la nuit. Mais ce braquage reste un mystère pour tous. La direction n’a jamais précisé les circonstances de ce vol. 

Sur le même sujet Musée du Louvre : la couronne de l'impératrice Eugénie retrouvée endommagée près du musée Lire

Ce casque et cette dossière décorés d’or et d’argent avaient été légués par la famille Rothschild en 1922. C’est seulement en 2021, que les objets sont réapparus au sein de la Pyramide.

«Le chemin de Sèvres» de Camille Corot

Là aussi l'oeuvre n'a jamais été retrouvée. Ce vol date de 1998 et s’était passé en pleine journée sous les yeux des visiteurs. Au deuxième étage du Pavillon de Sully, «le Chemin de Sèvres» de Camille Corot s'était volatilisé. Malgré l’enquête, l’œuvre estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros est toujours portée disparue. 

LouvremuséeCambriolage

À suivre aussi

Vol au musée du Louvre : «Le mode opératoire paraît opportuniste, avec l'utilisation de biens disposés sur la voie publique», analyse ce syndicaliste policier
Festival de Paris : stars du classique, lieux insolites... L'édition 2025 propose 4 concerts de prestige dans la capitale
«Fauve, l'Exorciste du Louvre», le manga fantastique d'Andrade Paula qui donne vie aux oeuvres du musée parisien

Ailleurs sur le web

Dernières actualités