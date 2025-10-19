Vol au musée du Louvre : les images de la galerie d'Apollon où les faits se sont déroulés

Ce dimanche 19 octobre, le célèbre musée du Louvre a été la cible d'un cambriolage, au cours duquel les voleurs ont dérobé plusieurs bijoux dans l'emblématique galerie Apollon, abritant une collection exceptionnelle de joyaux et de pièces précieuses ayant appartenu aux rois et empereurs français.

Toute la France sous le choc. Le Louvre a été cambriolé ce dimanche 19 octobre par des malfaiteurs qui se sont introduits dans la galerie Apollon, situé dans l'aile Denon, au premier étage. Bien que le montant exact du butin n'ait pas encore été communiqué, ils ont notamment ciblé deux vitrines renfermant des «objets inestimables», tant sur le plan patrimonial qu'historique.

Cette longue galerie, où Louis XIV associa pour la première fois sa royauté à la symbolique solaire, est ornée de peintures du XVIIe siècle, principalement réalisées par Charles Le Brun. Ces toiles représentent notamment des scènes allégoriques de la monarchie française.

Aujourd'hui comparée à un «écrin», elle abrite les joyaux les plus précieux de France, dont «Le Régent», considéré comme le diamant le plus pur. D'environ 137 carats, il a été acquis en 1717 par le Régent Philippe d’Orléans, avant d'orner les couronnes de Louis XV et Louis XVI.

Chaque année, des millions de visiteurs y admirent également le «Sancy», diamant jaune pâle de plus de 55 carats porté par plusieurs rois de France, le diamant rose «Hortensia» d'environ 20 carats, ayant appartenu à la famille d'Hortense de Beauharnais, et la «Côte de Bretagne», spinelle rouge de 107 carats en forme de dragon d'Anne de Bretagne, transformée en insigne de la Toison d'or sous Louis XV.

© Musée du Louvre

© Musée du Louvre

Un précédent pillage en 1792

Dans cette pièce unique au monde sont exposées les couronnes royales, dont celle de Louis XV, portée lors de son sacre en 1722 et celle de l'Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Cette dernière, figurant parmi les neuf pièces volées ce dimanche, a été retrouvée cassée à proximité du musée.

En outre, la galerie contient le diadème de la Duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, la parure de la Reine Marie-Amélie de Bourbon, ainsi que la parure d’émeraudes de l’impératrice Marie-Louise d’Autriche, épouse de Napoléon Ier.

© Musée du Louvre

La collection inclut enfin des vases en jaspe, agate, lapis-lazuli, cristal de roche, jade et des sculptures représentant des animaux, des personnages mythologiques et des scènes allégoriques.

© Musée du Louvre

Ce n'est pas la première fois que la galerie Apollon est prise pour cible. En septembre 1792, pendant la Révolution, certains des joyaux de la Couronne avaient déjà été volés lors du pillage de l'hôtel du Garde-Meuble. Une partie de cette collection n'a jamais été retrouvée.