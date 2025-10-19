Toute l’actu en direct 24h/24
«Vous brûlerez en enfer» : en pleurs, Pierre-Jean Chalençon adresse un message aux voleurs du musée du Louvre (vidéo)

Le collectionneur ajoute notamment que «jamais (il) n’aurai(t) imaginé que l’on puisse faire ça». [Capture d'écran X @chalenconpjc]
Par CNEWS
Publié le

Dans une vidéo publiée sur X, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon apparaît complètement abattu et en pleurs après le vol perpétré dimanche au musée du Louvre. Il adresse un message aux cambrioleurs.

«Vous brûlerez en enfer». C’est le message que lance Pierre-Jean Charançon, l’ancienne figure de l’émission «Affaire conclue», aux cambrioleurs du Louvre. Plusieurs bijoux ont été dérobés dans la galerie Apollon de la Pyramide ce dimanche 19 octobre.

Le collectionneur se filme attristé, en pleurs, «jamais je n’aurais imaginé que l’on puisse faire ça, je vis un cauchemar», déplore-t-il, avant de s’adresser directement aux auteurs : «Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre, bande de loosers, de voleurs, de crapules. On va venir vous chercher bande d’escrocs.»

En début d'après-midi dimanche, seule la couronne de l'impératrice Eugénie avait été retrouvée endommagée près du musée.

