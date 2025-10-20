Toute l’actu en direct 24h/24
Toitures arrachées, grues effondrées... Les images impressionnantes de la tornade qui a frappé le Val-d'Oise (vidéos)

La chute d'une grue a provoqué d'importants dégâts. [© Alliance Police]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Plusieurs villes du Val-d'Oise ont été touchées par une tornade, ce lundi 20 octobre, provoquant des dégâts conséquents. Un mort et plusieurs blessés très grave ont été recensés.

Une impression d'apocalypse en plein cœur du Val-d'Oise. Plusieurs villes du département ont été touchées par une tornade, ce lundi 20 octobre. Selon la préfecture du Val-d'Oise, un mort et quatre blessés très graves, ainsi que cinq blessés en urgence relative ont été rencesés à Ermont.

La préfecture a également indiqué que 80 pompiers, 50 policiers et 20 membres du Samu ont été déplacés sur les lieux.

De nombreuses images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant les dégâts dans les rues d'Ermont. On y aperçoit notamment plusieurs toitures complètement soufflées par le passage de la tornade, en fin d'après-midi.

Une grue s'est également effondrée dans la commune d'Ermont, provoquant d'importants dégâts lors de sa chute.

Les secours mobilisés

La mairie d'Ermont a réagi sur ses réseaux sociaux. «Suite au bref, mais violent épisode orageux survenu ce soir, de nombreux arbres ont été arrachés», a-t-elle indiqué. Elle précise également que «les équipes techniques et policiers étaient à pied d'œuvre afin de sécuriser et dégager les zones touchées».

Même son de cloche chez la mairie voisine d'Eaubonne, qui a annoncé la mobilisation de «toutes les forces de secours et de police».

 

Plusieurs personnalités politiques ont réagi dans les heures suivant l'incident à l'image de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a fait part de ses «pensées» pour les habitants du Val-d'Oise.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a adressé ses «condoléances aux proches de la victime décédée» et a indiqué suivre la situation «avec attention». 

