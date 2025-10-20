Toitures arrachées, grues effondrées... Les images impressionnantes de la tornade qui a frappé le Val-d'Oise (vidéos)

Plusieurs villes du Val-d'Oise ont été touchées par une tornade, ce lundi 20 octobre, provoquant des dégâts conséquents. Un mort et plusieurs blessés très grave ont été recensés.

Une impression d'apocalypse en plein cœur du Val-d'Oise. Plusieurs villes du département ont été touchées par une tornade, ce lundi 20 octobre. Selon la préfecture du Val-d'Oise, un mort et quatre blessés très graves, ainsi que cinq blessés en urgence relative ont été rencesés à Ermont.

La préfecture a également indiqué que 80 pompiers, 50 policiers et 20 membres du Samu ont été déplacés sur les lieux.

De nombreuses images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant les dégâts dans les rues d'Ermont. On y aperçoit notamment plusieurs toitures complètement soufflées par le passage de la tornade, en fin d'après-midi.

🌪️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures.

Une grue s'est également effondrée dans la commune d'Ermont, provoquant d'importants dégâts lors de sa chute.

🌪️ La commune d'Ermont dans le Val-d'Oise a subi de gros dégâts liés au passage d'une tornade ce lundi vers 17h45. Une grue s'est écrasée sur l'institut médico-éducatif du Clos Fleuri.

Tempêtes à Ermont les grues tombe

Les secours mobilisés

La mairie d'Ermont a réagi sur ses réseaux sociaux. «Suite au bref, mais violent épisode orageux survenu ce soir, de nombreux arbres ont été arrachés», a-t-elle indiqué. Elle précise également que «les équipes techniques et policiers étaient à pied d'œuvre afin de sécuriser et dégager les zones touchées».

Même son de cloche chez la mairie voisine d'Eaubonne, qui a annoncé la mobilisation de «toutes les forces de secours et de police».

Plusieurs personnalités politiques ont réagi dans les heures suivant l'incident à l'image de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a fait part de ses «pensées» pour les habitants du Val-d'Oise.

Mes pensées accompagnent les habitants du Val d'Oise, victimes d'une tornade violente. La Région @iledefrance sera en soutien des communes sinistrées.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a adressé ses «condoléances aux proches de la victime décédée» et a indiqué suivre la situation «avec attention».