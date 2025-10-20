Toute l’actu en direct 24h/24
Budget 2026 : le clivant projet de loi de finances fait son entrée à l’Assemblée nationale ce lundi

Selon le site de l’Assemblée nationale, les députés ont déposé 1.710 amendement sur cette première partie du budget. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La première partie du projet de loi de finances pour 2026 entre en commission des Finances de l’Assemblée nationale ce lundi. Alors que le gouvernement a affiché sa volonté de travailler avec les oppositions, les débats pourraient bien être tendus.  

A partir de lundi, la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, fait son entrée à l’Assemblée nationale, en commission des Finances. Celle-ci concernera les «recettes» de l’Etat. 

Dans l’enceinte du Palais-Bourbon, avant l’Hémicycle, de nombreux débats sont à prévoir au sujet notamment de l’imposition des hauts revenus, les niches fiscales ou encore la fiscalité environnementale. 

Selon le site de l’Assemblée nationale, les députés ont déposé 1.710 amendements sur cette première partie du budget. Un chiffre en léger recul par rapport à l’an dernier (1.857 amendements). 

En proportion de leur nombre de députés, ce sont les groupes de l'alliance Rassemblement national-UDR qui ont le moins amendé. Le groupe macroniste a déposé en proportion un peu plus d'amendements que LFI ou le PS par exemple, mais moins que LR ou le groupe des indépendants de LIOT, loin devant.

Un tour de chauffe

Le passage en commission est une forme de tour de chauffe, car les députés repartiront dans l'Hémicycle de la copie initiale du gouvernement, mais il servira de révélateur des positions des différents groupes. 

À l'Assemblée, les débats pourraient être acharnés en l'absence de recours au 49.3, un outil qui permet au gouvernement de faire, au final, adopter un texte sans vote, effaçant certaines victoires parlementaires. 

Parmi les points chauds de cette partie «recettes» : l'instauration d'une «taxe Zucman» sur les hauts patrimoines ou d'un «ISF climatique» proposés par la gauche, ou encore un «impôt sur la fortune financière» proposé par le Rassemblement national. 

L'unité de la coalition gouvernementale sera aussi mise à l'épreuve, plusieurs députés de ce camp proposant de supprimer des mesures proposées par le gouvernement, comme la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ou l'instauration d'une taxe sur les «holdings patrimoniales». 

Certains sujets devraient unir ponctuellement des adversaires, comme lorsque LFI, LR et les députés UDR s'opposeront au remplacement de l'abattement de 10% sur les retraites par un abattement forfaitaire de 2.000 euros.

