Budget 2026 : les députés rejettent la taxe Zucman en commission, avant de nouveaux débats dans l'Assemblée

Le budget 2026 est en cours d’examen. La commission des Finances de l'Assemblée nationale a rejeté ce lundi 20 octobre l’instauration de la taxe dite Zucman dans le projet de loi de finances.

Les quatre groupes de gauche (LFI, PS, écologiste et communiste) ont défendu l'instauration de cette taxe, du nom de l'économiste Gabriel Zucman, qui prévoit de faire payer aux contribuables ayant au moins 100 millions d'euros de patrimoine un impôt minimum de 2% de ce patrimoine, y compris professionnel. Le camp gouvernemental s'y est opposé en commission, tout comme Les Républicains, le Rassemblement national (RN) et ses alliés de l’UDR.

Le camp gouvernemental et la droite se félicitent

«Ça ne concerne que les ultrariches (qui) font de la sur-optimisation fiscale. Ceux qui payent régulièrement leurs impôts payent déjà plus de 2%», a défendu la députée écologiste Eva Sas, déçue de ce rejet. «C'est le minimum de justice fiscale», a abondé son collègue socialiste Mickaël Bouloux.

Pour le camp gouvernemental, LR, le RN et l’UDR, ce rejet est une bonne chose. «La France taxe ses hauts patrimoines de manière importante», a insisté le rapporteur général du budget Philippe Juvin (LR), voyant en cette taxe «un repoussoir pour les nouveaux entrepreneurs» qui voudraient s'installer en France.

«Vous n'expliquez pas comment vous n'allez pas taxer les biens professionnels», a déploré de son côté Jean-Philippe Tanguy (RN), évoquant le risque de voir la mesure «nourrir une vague de désindustrialisation». Il a également accusé les autres parlementaires de ne pas soutenir une proposition de son groupe pour un impôt sur la fortune financière.

«Le patrimoine professionnel» rentre dans le périmètre de la taxe «parce que c'est là que les ultra-riches vont planquer leur fortune et vous le savez très bien», lui a rétorqué Mathilde Feld (LFI).

Les députés poursuivront l'examen du texte en commission jusqu'à mercredi soir, avant d'entamer les débats dans l'hémicycle ce vendredi, dans une ambiance qui s’annonce déjà houleuse.