Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy vendredi, quelques jours avant son incarcération

Nicolas Sarkozy a été reçu vendredi à l’Élysée par Emmanuel Macron, a-t-on appris ce lundi. L’ancien président doit être incarcéré ce mardi après avoir été condamné à cinq ans de prison dans l’affaire du financement libyen de sa campagne.

Une rencontre importante avant son arrivée en prison. L'ancien président Nicolas Sarkozy, qui doit être incarcéré mardi à la prison parisienne de la Santé, a été reçu quelques jours plus tôt par le président Emmanuel Macron à l'Elysée, a appris lundi l'AFP d'une source au sein de l'exécutif, confirmant une information du Figaro.

L’entretien, qui s’est tenu vendredi 17 octobre, intervient quatre jours seulement avant son incarcération prévue le 21 octobre. «Il a été reçu vendredi», a indiqué cette source sans plus de précision.

Nicolas Sarkozy doit être écroué mardi, près d'un mois après sa condamnation à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Dans les jours précédents, l’administration pénitentiaire avait précisé que Nicolas Sarkozy dormirait en cellule d’isolement de 11 m2 à la prison de la Santé, conformément aux mesures de sécurité habituelles pour un ancien chef d’État.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin, un proche de l'ancien chef de l'Etat, a indiqué qu'il irait le «voir en prison», s'inquiétant des «conditions de sécurité» lors de sa détention.