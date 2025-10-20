Hervé Morin : «L'exécution provisoire s'adresse à des personnes qui peuvent récidiver et se soustraire à la justice, Nicolas Sarkozy ne s'est jamais soustrait à rien»

«L'exécution provisoire s'adresse à des personnes qui peuvent récidiver et se soustraire à la justice, Nicolas Sarkozy ne s'est jamais soustrait à rien», a souligné Hervé Morin, président de la région Normandie, des Centristes et ancien ministre de la Défense, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant sur la condamnation de l'ancien président de la République.