Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Hervé Morin : «L'exécution provisoire s'adresse à des personnes qui peuvent récidiver et se soustraire à la justice, Nicolas Sarkozy ne s'est jamais soustrait à rien»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'exécution provisoire s'adresse à des personnes qui peuvent récidiver et se soustraire à la justice, Nicolas Sarkozy ne s'est jamais soustrait à rien», a souligné Hervé Morin, président de la région Normandie, des Centristes et ancien ministre de la Défense, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant sur la condamnation de l'ancien président de la République.

InterviewPolitiqueHervé MorinNicolas SarkozyPrisonJustice

À suivre aussi

«Il faut faire en sorte d'avoir une élection présidentielle à la fin du printemps prochain», insiste Hervé Morin
Projet de loi de finances : «On va assister à un festival de démagogie et de propositions les plus déconnantes possibles», estime Hervé Morin
«On ne peut pas imaginer, quand on est Français, que le musée du Louvre puisse être aussi facilement accessible», s'étonne Hervé Morin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités