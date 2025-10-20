Incarcération de Nicolas Sarkozy : Gérald Darmanin ira le «voir en prison» pour s’assurer de sa «sécurité»

Alors que l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé ce 21 octobre 2025, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a indiqué qu’il comptait lui rendre visite, notamment pour s’assurer qu’il soit en «sécurité».

Ce mardi 21 octobre, Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé. Condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme, avec exécution provisoire le 25 septembre dernier, l’ancien président de la République entamera officiellement sa peine dès demain.

Invité sur le plateau de France Inter ce lundi 20 octobre, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’il se rendrait à la prison pour lui rendre visite. «J’irai le voir en prison, en tant que garde des Sceaux. Je m’inquiéterai de ses conditions de sécurité», a-t-il déclaré, estimant qu’il n’y avait là rien «d’anormal».

«L’homme que je suis, Gérald Darmanin, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, ne peut pas rester insensible à la détresse d’un homme», a-t-il poursuivi.

Le ministre a justifié sa décision en rappelant qu’il s’agit là d’une situation «exceptionnelle», à savoir l’incarcération d’un ancien président de la République qui, bien que condamné, reste présumé innocent en raison de son appel encore en cours : «Nous allons (...) organiser les choses pour que Nicolas Sarkozy soit en pleine sécurité».

«Le ministre de la Justice peut rendre visite à n’importe qui»

Gérald Darmanin a également rappelé son rôle de Garde des Sceaux, précisant qu’il se rendait en prison «environ trois fois par semaine», y compris en parloir, pour observer les conditions de détention.

Selon lui, le cas de Nicolas Sarkozy ne fait pas exception : «Le ministre de la Justice peut se rendre dans n’importe quelle prison et rendre visite à n’importe quel détenu, quand il le souhaite», a-t-il affirmé. Il précise que ces visites ont pour objectif de garantir le bon fonctionnement du service pénitentiaire.