Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 42 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 42 départements sous la vigilance jaune orages pour ce lundi 20 octobre.

Le nord et le sud-est de la France sous les orages. Météo-France a placé 42 départements en vigilance jaune pour les orages concernant la journée de lundi.

Les départements concernés sont : l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Aube, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Drôme, l’Essonne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Corse, les Hauts-de-Seine, le Loir-et-Cher et le Loiret. 

© Météo-France

A ces derniers s'ajoutent la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Var, le Vaucluse, les Vosges, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, l'Yonne et les Yvelines.

Sur le même sujet Vents violents : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi Lire

«Un temps couvert et pluvieux se met en place demain matin du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine et les frontières de l'est. Des pluies plus marquées et parfois orageuses sont attendues dans le Sud-Est. Elles perdurent une partie de l'après-midi avec des cumuls importants sur le sud de la vallée du Rhône et dans l'intérieur de la Provence», a anticipé Météo-France.

MétéoMétéo-Francevigilance météoorages

À suivre aussi

Vents violents : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Pluie-inondation : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Vagues-submersion : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités