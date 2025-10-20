Orages : voici les 42 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 42 départements sous la vigilance jaune orages pour ce lundi 20 octobre.

Le nord et le sud-est de la France sous les orages. Météo-France a placé 42 départements en vigilance jaune pour les orages concernant la journée de lundi.

Les départements concernés sont : l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Aube, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Drôme, l’Essonne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Corse, les Hauts-de-Seine, le Loir-et-Cher et le Loiret.

© Météo-France

A ces derniers s'ajoutent la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Somme, le Var, le Vaucluse, les Vosges, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, l'Yonne et les Yvelines.

«Un temps couvert et pluvieux se met en place demain matin du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine et les frontières de l'est. Des pluies plus marquées et parfois orageuses sont attendues dans le Sud-Est. Elles perdurent une partie de l'après-midi avec des cumuls importants sur le sud de la vallée du Rhône et dans l'intérieur de la Provence», a anticipé Météo-France.