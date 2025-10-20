Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune orages pour ce mardi 21 octobre.

Le ciel de l'île de Beauté sera agité ce mardi. Les prévisionnistes de Météo-France ont indiqué, dans leur bulletin météo, que les deux départements composant la Corse sont placés en vigilance jaune aux orages pour la journée du mardi 21 octobre.

En effet, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont surveillées en raison des orages qui devraient sévir.

Toujours selon les prévisions de Météo-France, les orages devraient toucher la Corse au cours de la nuit du lundi au mardi, plus particulièrement entre minuit et 6h du matin.