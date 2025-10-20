Toute l’actu en direct 24h/24
Pluie-inondation : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune pour «pluie-inondation» pour la journée de ce lundi 20 octobre.

Le sud de la France sous la pluie. Dans le sud-est du pays, 10 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour cause de pluie et d’inondation ce lundi. 

Les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, les Hautes-Alpes, l'Isère, le Var, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et le Vaucluse.

© Météo-France

«Un temps couvert et pluvieux se met en place demain matin du sud de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine et les frontières de l'est. Des pluies plus marquées et parfois orageuses sont attendues dans le Sud-Est. Elles perdurent une partie de l'après-midi avec des cumuls importants sur le sud de la vallée du Rhône et dans l'intérieur de la Provence», a anticipé l'organisme météorologique de référence.

«En Corse, quelques averses se produisent en soirée. Sur la majorité du pays, les averses progressent et se succèdent avec un vent de sud-ouest sensible. Elles sont plus fréquentes en matinée sur les côtes de la Manche puis du bassin Parisien aux Hauts-de-France, avec localement quelques coups de tonnerre», a ajouté Météo-France.

Dans le reste de la France, dix autres départements seront exposés au risque de vagues-submersion

Météo-Francevigilance météopluieMétéo

