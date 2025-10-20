Pluie-inondation : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Face aux intempéries, Météo-France a placé neuf départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 21 octobre.

© Météo-France

Sont concernés le Pas-de-Calais, la Somme, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, le Lot, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

En parallèle, deux départements sont placés en vigilance jaune orage et un en vigilance vague-submersion ce mardi.