Pluie-inondation : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face aux intempéries, Météo-France a placé neuf départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 21 octobre.

La pluie est de retour dans l'Hexagone. Météo-France a placé neuf départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 21 octobre.

© Météo-France

Sont concernés le Pas-de-Calais, la Somme, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, le Lot, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Sur le même sujet Pluies persistantes, vague de fraîcheur... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

En parallèle, deux départements sont placés en vigilance jaune orage et un en vigilance vague-submersion ce mardi. 

