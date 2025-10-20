Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Projet de loi de finances : «On va assister à un festival de démagogie et de propositions les plus déconnantes possibles», estime Hervé Morin

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On va assister à un festival de démagogie et de propositions les plus déconnantes possibles», a estimé Hervé Morin, président de la région Normandie, des Centristes et ancien ministre de la Défense, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, s'exprimant au sujet du projet de loi des finances qui fait son entrée en commission des finances de l’Assemblée nationale, ce lundi. 

InterviewPolitiqueHervé Morincensurefinances

À suivre aussi

«On ne peut pas imaginer, quand on est Français, que le musée du Louvre puisse être aussi facilement accessible», s'étonne Hervé Morin
«Si on devait compter sur la lâcheté des gens censés nous protéger, la France serait déjà dans l'obscurité et sous les ténèbres des islamistes», tance Jean-Philippe Tanguy
Crise politique : «La situation, notamment financière, va se détériorer et s'aggraver», alerte Jean-Philippe Tanguy

Ailleurs sur le web

Dernières actualités