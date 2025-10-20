Projet de loi de finances : «On va assister à un festival de démagogie et de propositions les plus déconnantes possibles», estime Hervé Morin

«On va assister à un festival de démagogie et de propositions les plus déconnantes possibles», a estimé Hervé Morin, président de la région Normandie, des Centristes et ancien ministre de la Défense, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, s'exprimant au sujet du projet de loi des finances qui fait son entrée en commission des finances de l’Assemblée nationale, ce lundi.