Rachida Dati : «Le musée du Louvre, à sa conception, n'est pas construit pour recevoir 10 millions de visiteurs et n'est pas confronté aux nouvelles formes de délinquance»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le musée du Louvre, à sa conception, n'est pas construit pour recevoir 10 millions de visiteurs et n'est pas confronté aux nouvelles formes de délinquance et d'intrusion», a décrypté la ministre de la Culture, Rachida Dati, ce lundi dans l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS, interrogée sur le braquage spectaculaire survenu ce dimanche matin.

