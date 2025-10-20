Rachida Dati : «Le musée du Louvre, à sa conception, n'est pas construit pour recevoir 10 millions de visiteurs et n'est pas confronté aux nouvelles formes de délinquance»

«Le musée du Louvre, à sa conception, n'est pas construit pour recevoir 10 millions de visiteurs et n'est pas confronté aux nouvelles formes de délinquance et d'intrusion», a décrypté la ministre de la Culture, Rachida Dati, ce lundi dans l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS, interrogée sur le braquage spectaculaire survenu ce dimanche matin.