Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé un département en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée du mardi 21 octobre.

La France est confrontée à une succession de perturbations cette semaine et des pluies parfois soutenues sont encore attendues ce mardi 21 octobre. Météo-France a d'ailleurs placé la Seine-Maritime en vigilance jaune vagues-submersion.

Les perturbations successives qui frappent la France sont «alimentées par un air très humide en provenance de l'Atlantique subtropical», précisent les prévisions.

Elles sont caractérisées par «un contenu en eau précipitable élevé, c'est-à-dire que le potentiel pluvieux de la masse d'air est très marqué». En d'autres termes, elles occasionnent des pluies parfois soutenues, assez intenses.

©Météo France

En Seine-Maritime, la matinée sera couverte et les pluies se généraliseront au cours de la journée. Un vent de sud-suest assez fort soufflera, notamment sur la pointe de Caux et l'agglomération havraise.

En cas d'alerte vagues-submersion, il est recommandé de ne pas prendre la mer mais aussi de se tenir dans la mesure du possible éloigné des côtes et estuaires.