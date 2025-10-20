Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune pour les vents violents concernant la journée de ce lundi 20 octobre.

Ce lundi sera marqué par des risques de vents violents dans 8 départements, qui ont été placés en alerte jaune par Météo-France.

Les habitants du Calvados, des Côtes-d’Armor, du Finistère, de la Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres, de la Manche, du Morbihan et de la Vendée devront faire preuve de prudence. 

«Sur la majorité du pays, les averses progressent et se succèdent avec un vent de sud-ouest sensible. Elles sont plus fréquentes en matinée sur les côtes de la Manche puis du bassin Parisien aux Hauts-de-France, avec localement quelques coups de tonnerre. Des rafales entre 50/70 km/h sont attendues dans les terres, elles atteignent 80/90 km/h proche de la Manche», a anticipé Météo-France.

Du côté des températures, les minimales oscilleront entre 10 °C et 15 °C en général, 14 °C à 18 °C degrés dans le Sud-Est, tandis que les maximales sont comprises entre 15 °C et 18 °C sur la moitié nord, 17 °C à 22 °C dans le sud. 

