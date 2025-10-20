Toute l’actu en direct 24h/24
Le ministre de l'Intérieur demande un renfort de sécurité autour des musées. [Martin Lelievre/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le musée du Louvre a été cambriolé ce dimanche 19 octobre dans la matinée. Les malfrats ont utilisé un monte-charge et ont dérobé plusieurs bijoux de la galerie Apollon. Le musée reste fermé ce lundi, tandis que l'enquête continue. Suivez notre direct.
Alerte
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez va envoyer une instruction à tous les préfets pour qu'ils renforcent les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels après le vol spectaculaire de bijoux au Louvre. 

Cette décision a été prise après une réunion à Beauvau réunissant autour de Laurent Nuñez et de la ministre de la Culture Rachida Dati les responsables des services de police afin d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné, a expliqué à la presse l'entourage du ministre de l'Intérieur.

Un point sur l’existence des dispositifs déjà déployés autour des établissements culturels sera demandé aux préfets

La réunion avec le ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Culture a permis un premier retour d’expérience avec les forces de sécurité intérieure à la suite du vol survenu hier. Il a par ailleurs été acté par les ministres qu’une instruction soit envoyée aux préfets pour organiser sans délai un point sur l’existence des dispositifs déjà déployés autour des établissements culturels, et renforcer les mesures de sécurité le cas échéant.

Alerte
Selon le service de presse du musée, le Louvre n’ouvrira finalement pas aujourd’hui. 

Alerte
Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur et Rachida Dati, ministre de la Culture, feront une réunion avec les services de l’Etat sur la sécurisation du musée du Louvre ce matin à 10h30, à la suite du vol survenu hier.

Un des malfaiteurs a tenté d'incendier la nacelle ayant servi au cambriolage

Rachida Dati a précisé sur CNEWS ce lundi matin que l'un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle ayant servi pendant le cambriolage. 

En vidéo
La ministre de la Culture était l'invitée de l'Heure des Pros ce matin sur CNEWS. Elle est revenue sur le cambriolage du musée du Louvre et a déploré le fait que «la sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée».

Déclaration
Plus d'informations à suivre...Les autorités ont "failli" en n'empêchant pas le cambriolage du Louvre et le vol de huit bijoux de la couronne renvoie "une image très négative de la France", a déclaré lundi sur France Inter le ministre de la Justice Gérald Darmanin. 

"Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli" puisque des malfaiteurs ont été "capables de mettre un monte-charge" sur la voie publique, "de faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et de donner une image déplorable de la France", a dit le ministre.

Alerte
Après le cambriolage spectaculaire d'hier, le musée du Louvre a été contraint de fermer toute la journée. Ce lundi matin, il devrait ouvrir ses portes à 9h.

