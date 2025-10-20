Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez va envoyer une instruction à tous les préfets pour qu'ils renforcent les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels après le vol spectaculaire de bijoux au Louvre.

Cette décision a été prise après une réunion à Beauvau réunissant autour de Laurent Nuñez et de la ministre de la Culture Rachida Dati les responsables des services de police afin d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné, a expliqué à la presse l'entourage du ministre de l'Intérieur.