Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez va envoyer une instruction à tous les préfets pour qu'ils renforcent les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels après le vol spectaculaire de bijoux au Louvre.
Cette décision a été prise après une réunion à Beauvau réunissant autour de Laurent Nuñez et de la ministre de la Culture Rachida Dati les responsables des services de police afin d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné, a expliqué à la presse l'entourage du ministre de l'Intérieur.
La réunion avec le ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Culture a permis un premier retour d’expérience avec les forces de sécurité intérieure à la suite du vol survenu hier. Il a par ailleurs été acté par les ministres qu’une instruction soit envoyée aux préfets pour organiser sans délai un point sur l’existence des dispositifs déjà déployés autour des établissements culturels, et renforcer les mesures de sécurité le cas échéant.
Selon le service de presse du musée, le Louvre n’ouvrira finalement pas aujourd’hui.
Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur et Rachida Dati, ministre de la Culture, feront une réunion avec les services de l’Etat sur la sécurisation du musée du Louvre ce matin à 10h30, à la suite du vol survenu hier.
Rachida Dati a précisé sur CNEWS ce lundi matin que l'un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle ayant servi pendant le cambriolage.
«Un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle», annonce Rachida Dati, dans #HDProspic.twitter.com/m0x4lgizo2
— CNEWS (@CNEWS) October 20, 2025
La ministre de la Culture était l'invitée de l'Heure des Pros ce matin sur CNEWS. Elle est revenue sur le cambriolage du musée du Louvre et a déploré le fait que «la sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée».
Rachida Dati admet : «La protection, la sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée», dans #HDProspic.twitter.com/EngBu5wi6l
— CNEWS (@CNEWS) October 20, 2025
Plus d'informations à suivre...Les autorités ont "failli" en n'empêchant pas le cambriolage du Louvre et le vol de huit bijoux de la couronne renvoie "une image très négative de la France", a déclaré lundi sur France Inter le ministre de la Justice Gérald Darmanin.
"Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli" puisque des malfaiteurs ont été "capables de mettre un monte-charge" sur la voie publique, "de faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et de donner une image déplorable de la France", a dit le ministre.
Après le cambriolage spectaculaire d'hier, le musée du Louvre a été contraint de fermer toute la journée. Ce lundi matin, il devrait ouvrir ses portes à 9h.