En directVol au Louvre : le musée rouvre au public ce lundi matin

Le musée a été fermé toute la journée d'hier. [Gonzalo Fuentes/Reuters]
Publié le - Mis à jour le
Le musée du Louvre a été cambriolé ce dimanche 19 octobre dans la matinée. Les malfrats ont utilisé un monte-charge et ont dérobé plusieurs bijoux de la galerie Apollon. Le musée rouvre ses portes au public ce lundi, tandis que l'enquête continue. Suivez notre direct.
Un des malfaiteurs a tenté d'incendier la nacelle ayant servi au cambriolage

Rachida Dati a précisé sur CNEWS ce lundi matin que l'un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle ayant servi pendant le cambriolage. 

«La sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée», déclare Rachida Datin

La ministre de la Culture était l'invitée de l'Heure des Pros ce matin sur CNEWS. Elle est revenue sur le cambriolage du musée du Louvre et a déploré le fait que «la sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée».

«Nous avons failli», estime Gérald Darmanin

Plus d'informations à suivre...Les autorités ont "failli" en n'empêchant pas le cambriolage du Louvre et le vol de huit bijoux de la couronne renvoie "une image très négative de la France", a déclaré lundi sur France Inter le ministre de la Justice Gérald Darmanin. 

"Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli" puisque des malfaiteurs ont été "capables de mettre un monte-charge" sur la voie publique, "de faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et de donner une image déplorable de la France", a dit le ministre.

Le musée rouvre ce lundi à 9h

Après le cambriolage spectaculaire d'hier, le musée du Louvre a été contraint de fermer toute la journée. Ce lundi matin, il devrait ouvrir ses portes à 9h.

