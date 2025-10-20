Rachida Dati a précisé sur CNEWS ce lundi matin que l'un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle ayant servi pendant le cambriolage.
La ministre de la Culture était l'invitée de l'Heure des Pros ce matin sur CNEWS. Elle est revenue sur le cambriolage du musée du Louvre et a déploré le fait que «la sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée».
Plus d'informations à suivre...Les autorités ont "failli" en n'empêchant pas le cambriolage du Louvre et le vol de huit bijoux de la couronne renvoie "une image très négative de la France", a déclaré lundi sur France Inter le ministre de la Justice Gérald Darmanin.
"Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli" puisque des malfaiteurs ont été "capables de mettre un monte-charge" sur la voie publique, "de faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et de donner une image déplorable de la France", a dit le ministre.
Après le cambriolage spectaculaire d'hier, le musée du Louvre a été contraint de fermer toute la journée. Ce lundi matin, il devrait ouvrir ses portes à 9h.