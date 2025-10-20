Plus d'informations à suivre...Les autorités ont "failli" en n'empêchant pas le cambriolage du Louvre et le vol de huit bijoux de la couronne renvoie "une image très négative de la France", a déclaré lundi sur France Inter le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

"Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli" puisque des malfaiteurs ont été "capables de mettre un monte-charge" sur la voie publique, "de faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et de donner une image déplorable de la France", a dit le ministre.