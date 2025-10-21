Abaissement de la TVA à 5,5% : quels produits sont concernés par l’amendement déposé par Marine Le Pen pour le budget 2026 ?

Alors que l’examen de la loi de finances pour le budget 2026 est en cours d’examen au Parlement, de nombreux amendements ont été déposés. Parmi eux, l’abaissement de la TVA à 5,5% pour certains produits défendu par Marine Le Pen et le Rassemblement national.

Un amendement de bon sens pour le RN. Marine Le Pen souhaite faire inscrire dans le budget 2026, l’abaissement de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à 5,5% pour certains produits.

Ainsi, dans son amendement, la patronne des députés du RN défend une baisse de la TVA pour les énergies de première nécessité, c’est-à-dire le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants.

En effet, dans l’exposé sommaire de son amendement, Marine Le Pen a rappelé que «les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de première nécessité».

Ainsi, selon elle, cet abaissement de la TVA aura «un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie». De plus, la députée du Nord-Pas-de-Calais a estimé qu’il permettrait «d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.»

Pour l'heure, quelque 1.800 amendements, pour la première partie de la loi de finances consacré aux recettes, ont été déposés par les différents groupes de l’Assemblée nationale. Environ 1.500 d’entre eux ont été jugés recevables par la commission des Finances, selon son président Éric Coquerel.