«Aujourd'hui, les juridictions européennes peuvent mettre en difficulté le pouvoir politique», pointe Béatrice Brugère

«Aujourd'hui, les juridictions européennes peuvent mettre en difficulté le pouvoir politique, l'intérêt général doit guider la dépolitisation des sujets de justice», a pointé Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS. Elle s'est largement exprimée sur la condamnation de Nicolas Sarkozy.