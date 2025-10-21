Toute l’actu en direct 24h/24
«Aujourd'hui, les juridictions européennes peuvent mettre en difficulté le pouvoir politique», pointe Béatrice Brugère

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Aujourd'hui, les juridictions européennes peuvent mettre en difficulté le pouvoir politique, l'intérêt général doit guider la dépolitisation des sujets de justice», a pointé Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS. Elle s'est largement exprimée sur la condamnation de Nicolas Sarkozy.

InterviewPolitiqueJusticeNicolas Sarkozy

