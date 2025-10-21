Budget 2026 : les députés votent pour la défiscalisation partielle des pensions alimentaires

Ce lundi, lors de l’examen du projet de loi de finances, les députés ont voté un amendement permettant la défiscalisation partielle des pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants mineurs.

La gauche salue «un amendement historique». Ce lundi, lors de l’examen du projet de loi de finances, les députés ont adopté une mesure permettant de défiscaliser les pensions alimentaires pour le parent qui la reçoit.

Porté par le socialiste Philippe Brun, l’amendement prévoit concrètement que les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne seront plus soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de 4.000 euros par enfant et plafonnées à 12.000 euros par an. Pour le parent qui verse la pension, il sera possible d’intégrer les enfants dans son quotient familial, sous conditions, afin de bénéficier d’une demi-part fiscale.

En commission des Finances, l’élu de l’Eure s’est félicité de la fin d’une «injustice flagrante».

Victoire ! La commission des finances adopte notre amendement de défiscalisation de la pension alimentaire pour le parent qui la reçoit. pic.twitter.com/4ajexxpURU — Philippe Brun (@p_brun) October 20, 2025

Des familles exposées à la précarité

Selon une étude de Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), menée en janvier 2025, 12% des enfants de moins de six ans, soit 517 000 enfants, vivent dans une famille monoparentale, majoritairement (83%) chez leur mère.

Dans le détail, 35% d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14% pour les familles biparentales. Adopté en commission, cet amendement devra maintenant l’être en séance publique, dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, dont l’examen du budget doit démarrer ce vendredi.

Au cours de la journée, la gauche a également obtenu le rejet de la proposition du gouvernement qui visait à supprimer la réduction d’impôt relatives aux indemnités perçues en cas d’affection longue durée (ALD). Les députés ont également rejeté l'instauration de la taxe Zucman, portée par la gauche.