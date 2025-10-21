«Ce n'est pas un ancien président que l'on enferme, c'est un innocent» : le message de Nicolas Sarkozy avant son incarcération à la prison de la Santé

Avant son incarcération à la prison de la Santé ce mardi, dans le cadre de sa condamnation à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a continué à clamer son innocence via un message posté sur X. «Ce n'est pas un ancien président que l'on enferme, c'est un innocent», a-t-il affirmé.

Un cri du cœur. Quelques minutes avant son incarcération à la prison de la Santé, dans le cadre de sa condamnation à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a publié un message sur X ce mardi pour clamer à nouveau son innocence.

«Je veux leur dire avec la force inébranlable qui est la mienne que ce n’est pas un ancien Président de la République que l’on enferme ce matin, c’est un innocent», a indiqué l’ancien chef de l’État sur le réseau social.

«Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire»

«Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire, ce chemin de croix que je subis depuis plus de 10 ans. Voilà donc une affaire de financement illégal sans le moindre financement ! Une instruction judiciaire au long cours lancée sur la base d’un document dont la fausseté est désormais établie», a ajouté Nicolas Sarkozy pour sa défense.

«J’éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l’expression d’une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n’ai pas de doute. La vérité triomphera. Mais que le prix à payer aura été écrasant…», a conclu l’ancien président de la République.

Le 25 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné l'ancien président à cinq ans de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs rencontrer à Tripoli un dignitaire du régime de Mouammar Kadhafi pour discuter d'un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien chef de l'État a fait appel de cette décision.

