Climat : quel est ce son qui peut révéler qu’une tornade est en route ?

Les tornades peuvent constituer des phénomènes dévastateurs, comme l'ont subi à leurs dépens certaines villes du Val-d'Oise ce lundi 20 octobre, dévastées par un tourbillon meurtrier. Pour les anticiper, un système d'alerte précoce a été mis en place récemment par les scientifiques.

Une avancée scientifique décisive ? A l'image de la tornade qui a frappé le Val-d'Oise ce lundi 20 octobre, ces phénomènes naturels dévastateurs ne cessent de déferler sur notre planète. Pour limiter leurs conséquences et sauver des vies, les scientifiques «écoutent les tornades».

En effet, avant de devenir les immenses tourbillons que l'on observe sur les images spectaculaires de leur passage, les tornades se caractérisent par des sons inaudibles à l'oreille humaine. De basses fréquences qui annonceraient l'arrivée de ces phénomènes naturels, selon les scientifiques.

Une technique testée activement depuis 2020

Ces infrasons, capables de parcourir des centaines de kilomètres, captent désormais l'attention des experts, qui sont à leur recherche pour protéger les villes pouvant être frappées par des événements catastrophiques. Elles sont particulièrement scrutées aux Etats-Unis, où chaque année 1.200 d'entre elles causent la destruction de nombreux foyers dans la région des grandes plaines, au centre du pays.

Depuis les années 1970, une technique consiste à détecter des sons d'une gamme comprise entre 1 et 10 Hz (l'oreille humaine perçoit les sons entre 20 Hz pour les sons graves et 20000 Hz). En effet, lors de la formation d'une tornade, les scientifiques ont remarqué que de tels sons émanent des tornades, que ce soit durant leur formation ou durant leur activité. Parfois, des réseaux de microphones détectant les infrasons se sont montrés capables de capter le bruit produit par ces phénomènes à plus de 100 km de distance.

En écoutant ces infrasons, les chercheurs espèrent prévoir la formation de tornades jusqu'à deux heures avant leur genèse. Ainsi, depuis 2020, une équipe de l'université de l'Oklahoma, particulièrement touché par les destructions qui leur sont dues, teste cette méthode et évalue son pouvoir prédictif.

une stratégie risquée

Mais à ce jour, la technique principale d'anticipation de ces phénomènes est élaborée par le radar Doppler. Celui-ci est utilisé par les analystes et se nourrit de la manière dont se forme ces phénomènes naturels : des particules appelées «supercellules» viennent de courants ascendant rotatif, que l'on appelle mésocyclone. Ils créent des nuages hauts dans le ciel et provoquent des phénomènes météorologiques violents comme des tempêtes. Ceux-ci sont mis en évidence par l'eau transportée par ces tempêtes, qui réfléchit le signal radar à leur recherche.

Mais cette technique, plus que d'annoncer des tornades à coup sûr, met en évidence les lieux où les conditions propices à leur formation. Pour cette raison, cette méthode se révèle souvent hasardeuse et donne lieu à de nombreuses fausses alertes, car les orages supercellulaires détectés à l'aide du radar ne produisent pas toujours de tornade.

Interrogé par BBC Afrique, le professeur au département des sciences atmosphériques de l'université A&M du Texas Chris Nowotarski explique pourquoi même en détectant ces signaux, identifier les tornades reste difficile : «Plusieurs tempêtes qui semblent capables de produire une tornade peuvent exister dans le même environnement favorable, mais seulement une ou deux produiront effectivement une tornade».

Les dangers des fausses alertes

«De nombreux orages qui semblent "prêts" à produire une tornade ne le font jamais», explique plus en détail le professeur associé au département des sciences atmosphériques de l'université A&M.

De même, il explique que «ces fausses alertes sont problématiques, car une alerte à la tornade peut perturber des événements spéciaux, le travail et la vie quotidienne». Cela explique pourquoi ces recherches, même si elles aboutissent à une alerte, ne permettent pas encore de déplacer des populations ou de forcer à un confinement. De plus, comme l'évoque Chris Nowotarski , la récurrence de fausses alertes pourrait avoir comme effet d'«encourager le public à ne pas agir lors des alertes suivantes et à ne pas être préparé lorsqu'une tornade se produirait réellement».

La raison pour laquelle les chercheurs doivent se contenter de détecter les signes d'une tempête globale dont les conditions pourraient correspondre à l'environnement de formation des tornades est parce que celles-ci demeurent un mystère à leurs yeux. En effet, aucune idée claire des raisons précises de leur formation n'est clairement acceptée par la communauté scientifique. Même une fois formée, les analystes ne comprennent pas encore comment se comporte la violence colonne d'air. Ils ne peuvent par exemple pas anticiper où celle-ci va se déplacer.