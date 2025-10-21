Élargissement de la taxe d’habitation : quels ménages sont visés par l’amendement de LFI pour le budget ?

La France insoumise (LFI) a déposé un amendement, adopté en commission, visant à permettre une hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, quelle que soit leur localisation. Une mesure qui fait débat.

Un amendement loin de faire l’unanimité. La France insoumise a déposé un amendement, adopté ensuite en commission, afin de durcir l’imposition des résidences secondaires. Selon Le Figaro, cet amendement offrirait désormais à toutes les communes françaises la possibilité d’augmenter cette taxe.

Jusqu’à présent, seules les villes de plus de 50.000 habitants situées en zone tendue pouvaient appliquer une majoration, allant de 5% à 60%, sur la taxe d’habitation des résidences secondaires, une mesure en place depuis 2017. En 2024, cette disposition a été étendue aux communes de moins de 50.000 habitants, à condition qu’elles se trouvent dans des zones où les prix de l’immobilier sont élevés.

Selon les chiffres relayés par Le Figaro, 1.461 communes sur les 3.697 aujourd’hui éligibles ont mis en œuvre cette majoration en 2024, contre seulement 308 l’année précédente. Parmi elles, 539 ont appliqué le taux maximal, soit 37% des communes concernées.

L’amendement porté par LFI, examiné depuis le lundi 20 octobre au soir à l’Assemblée nationale, vise désormais à supprimer tous les critères de sélection : toutes les communes pourraient, si elles le souhaitent, appliquer cette surtaxe. Environ 3,7 millions de ménages propriétaires d’une résidence secondaire seraient concernés.

Les propriétaires concernés agacés

Sans surprise, du côté des propriétaires concernés, la grogne est palpable. «Continuez, continuez. Il y aura moins de résidences secondaires en France et les maires devront se débrouiller avec les seuls habitants permanents pour payer les impôts locaux», prévient par exemple auprès de nos confrères Nicole, une quinquagénaire parisienne, propriétaire d’une résidence secondaire en Bretagne.

Rappelons que depuis 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée pour tous les propriétaires. Les résidences secondaires sont donc devenues une manne non négligeable pour les collectivités.

Mais cette nouvelle donne constitue une équation difficile à résoudre pour les maires qui, d’un côté, ont besoin de financement, mais d’un autre, ne peuvent se permettre de faire fuir les propriétaires.