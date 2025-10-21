Fin de vie : le gouvernement promet l’examen des textes «avant l’été 2026»

Ce mardi, le gouvernement a annoncé vouloir faire en sorte que la loi sur la fin de vie, scindée en deux textes, soit votée définitivement «avant l’été 2026».

Un sujet sociétal qui a souffert de la crise politique. Victime de la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, puis scindée en deux par François Bayrou, la loi relative à l’aide à mourir, ou «fin de vie», peine à trouver sa place dans le calendrier parlementaire.

Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mai dernier, la loi devait faire son entrée au Sénat le 7 octobre dernier pour un examen en commission.

Face au report de cette étude, de nombreux parlementaires, de tous bords, s’inquiètent de ne pas voir le texte avancer.

Interrogé ce mardi lors des questions au gouvernement, Laurent Panifous, ministre chargé des Relations avec le Parlement, a indiqué que «les deux textes seront inscrits au plus vite», après les débats budgétaires. L’ancien député de l’Ariège a ajouté que «l’objectif» de l’exécutif était «que la fin de la navette se déroule avant l’été 2026».

Fin de vie : "Il n'y a aucun blocage", assure le ministre @LPanifous, qui indique que "les deux textes seront bien inscrits au plus vite" après les débats budgétaires. "L'objectif est que la fin de la navette se déroule avant l'été 2026", ajoute-t-il.#DirectAN#QAGpic.twitter.com/2GWl9dr9UB — LCP (@LCP) October 21, 2025

Maud Bregeon tente de rassurer

La question de l’aide à mourir a plusieurs fois été évoquée depuis la mise en place du gouvernement «Lecornu II». Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, sa porte-parole Maud Bregeon, a souhaité que ce «débat» soit tranché «avant l’élection présidentielle de 2027».

Sur les deux lois concernées, la première, consacrée au renforcement des soins palliatifs, est assez consensuelle. La seconde, permettant la création d’une aide à mourir, est plus clivante, notamment au Sénat.

Certains parlementaires ne semblent pas partager l’optimisme du gouvernement. Ce samedi sur France Inter, le député apparenté MoDem Olivier Falorni, à l’origine des propositions de loi sur la fin de vie, a regretté une forme «d’enlisement».

Considérant que la droite sénatoriale, majoritaire, allait «tout faire que ce débat n’ait pas lieu», l’élu de Charente-Maritime a souhaité que le gouvernement inscrive lui-même les textes à l’ordre du jour, n’excluant pas également un «référendum».