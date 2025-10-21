Toute l’actu en direct 24h/24
Fortes pluies : ces 18 départements où il devrait fortement pleuvoir ce mercredi

La journée du mercredi 22 octobre devrait être marquée par de fortes pluies, principalement dans le sud-ouest du pays. Voici les départements concernés. 

Selon les prévisions de Météo-France, une perturbation pluvieuse est attendue ce mercredi et touchera particulièrement les départements du sud-ouest du pays. 

«Une nouvelle perturbation glisse sur la façade atlantique en soirée de mardi et gagne le reste du pays mercredi. Elle donne alors des pluies soutenues entre l’Aquitaine et la façade est, et même intenses sur les versants du relief exposés aux vents d’ouest», détaille le prévisionniste dans son dernier bulletin. 

Sont concernés : l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze. 

Météo-France prévoit «une succession de passages pluvieux marqués sur le sud-ouest du pays». 

Ce même jour, un total de 11 départements ont été placés en alerte jaune «pluie-inondation» et 8 autres pour des «orages» ainsi que pour des «vents violents».  

