Incarcération de Nicolas Sarkozy : «C'est un fait politique. Pour la première fois, un ancien président de la République va être incarcéré», souligne Béatrice Brugère

«C'est un fait politique. Pour la première fois, un ancien président de la République va être incarcéré», a souligné Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS, s'exprimant sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à partir d'aujourd'hui à la prison de la Santé (Paris).