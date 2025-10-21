Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Incarcération de Nicolas Sarkozy : «C'est un fait politique. Pour la première fois, un ancien président de la République va être incarcéré», souligne Béatrice Brugère

Par CNEWS
Publié le

«C'est un fait politique. Pour la première fois, un ancien président de la République va être incarcéré», a souligné Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS, s'exprimant sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à partir d'aujourd'hui à la prison de la Santé (Paris). 

InterviewPolitiqueJusticeNicolas SarkozyPrison

À suivre aussi

Hervé Morin : «L'exécution provisoire s'adresse à des personnes qui peuvent récidiver et se soustraire à la justice, Nicolas Sarkozy ne s'est jamais soustrait à rien»
«Il faut faire en sorte d'avoir une élection présidentielle à la fin du printemps prochain», insiste Hervé Morin
Projet de loi de finances : «On va assister à un festival de démagogie et de propositions les plus déconnantes possibles», estime Hervé Morin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités