Incarcération de Nicolas Sarkozy : deux policiers assureront la sécurité de l'ancien président, et seront présents dans une cellule voisine

Le jour de son incarcération, Nicolas Sarkozy a été accompagné par deux agents qui assureront sa sécurité au sein de la prison de la Santé. Ils seront installés dans une cellule voisine à celle de l'ancien président.

Une garde rapprochée. La sécurité de Nicolas Sarkozy sera assurée par deux agents dédiés qui occuperont la cellule voisine de celle qui fut président de la République entre 2007 et 2012.

Cette information, qui a été confirmée par trois sources proches du dossier, comme le relate l'AFP, n'a pas été commentée par le ministère de la Justice, sollicitée par l'agence de presse nationale.

«Pas le moindre risque»

Cette décision d'entourer de près Nicolas Sarkozy symbolise la volonté de la prison de la Santé de ne pas exposer l'ancien chef d'Etat, pour garantir sa sécurité ainsi que celle de l'établissement.

«Il n'est pas question de prendre le moindre risque concernant la sécurité d'un ancien président», a ainsi expliqué une des trois sources, sans plus de détail.

Par ailleurs, l'entourage de Nicolas Sarkozy n'a pas fait de commentaire : «L'évaluation de la menace relève de la compétence exclusive du ministère de l'Intérieur. Sur le sujet particulièrement sensible de la sécurité de l'ancien président de la République, vous comprendrez qu'on ne puisse rien dire de plus».