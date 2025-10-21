Ce mardi 21 octobre ne sera pas un jour comme les autres au Palais Bourbon. En effet, l’Assemblée nationale célèbre le 80e anniversaire de l’élection des premières femmes députées. A cette occasion, trois plaques seront installées dans l’Hémicycle.

Des pionnières de l’Assemblée nationale. Ce mardi, les députés célèbrent les 80 ans de la première élection de femmes à cette mandature nationale. Trois d’entre elles vont être mises à l’honneur dans l’Hémicycle.

Le 21 octobre 1945, trente-trois femmes ont été élues députées de l’Assemblée constituante. Une première dans l’Histoire de France. À cette occasion, trois plaques vont être installées dans l’Hémicycle en hommage à Mathilde Gabriel-Péri (PCF), Germaine Peyroles (Mouvement républicain populaire, MRP) et Germaine Poinso-Chapuis (MRP).

Les trois femmes ont par ailleurs été élues vice-présidentes de l’Assemblée nationale. Leurs plaques de commémoration rejoindront celles déjà installées en l’honneur de quatre autres élues de 1945 : Marie-Madeleine Dienesch (UDR), Rachel Lempereur (PS-SFIO), Marie-Claude Vaillant-Couturier (PCF) et Madeleine Braun (PCF).

Une cérémonie doit se tenir dans l’Hémicycle à 12h40. Cette dernière sera présidée par la Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale et première femme élue à ce poste. La comédienne Catherine Frot sera également présente et prêtera sa voix à des textes choisis pour l’occasion par les descendants de ces trois femmes politiques.

S’ils étaient 33 à avoir été élues en 1945, aujourd’hui l’Assemblée nationale compte 210 députées sur les 577 élus.