Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

L’Assemblée nationale célèbre le 80e anniversaire de l’élection des premières femmes députées

L'Assemblée nationale mettra à l'honneur trois de ces femmes. [©Assemblée-nationale]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi 21 octobre ne sera pas un jour comme les autres au Palais Bourbon. En effet, l’Assemblée nationale célèbre le 80e anniversaire de l’élection des premières femmes députées. A cette occasion, trois plaques seront installées dans l’Hémicycle.

Des pionnières de l’Assemblée nationale. Ce mardi, les députés célèbrent les 80 ans de la première élection de femmes à cette mandature nationale. Trois d’entre elles vont être mises à l’honneur dans l’Hémicycle.

Le 21 octobre 1945, trente-trois femmes ont été élues députées de l’Assemblée constituante. Une première dans l’Histoire de France. À cette occasion, trois plaques vont être installées dans l’Hémicycle en hommage à Mathilde Gabriel-Péri (PCF), Germaine Peyroles (Mouvement républicain populaire, MRP) et Germaine Poinso-Chapuis (MRP).

Les trois femmes ont par ailleurs été élues vice-présidentes de l’Assemblée nationale. Leurs plaques de commémoration rejoindront celles déjà installées en l’honneur de quatre autres élues de 1945 : Marie-Madeleine Dienesch (UDR), Rachel Lempereur (PS-SFIO), Marie-Claude Vaillant-Couturier (PCF) et Madeleine Braun (PCF).

Sur le même sujet Budget 2026 : quelles sont les prochaines étapes du projet de loi de finances au Parlement ? Lire

Une cérémonie doit se tenir dans l’Hémicycle à 12h40. Cette dernière sera présidée par la Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale et première femme élue à ce poste. La comédienne Catherine Frot sera également présente et prêtera sa voix à des textes choisis pour l’occasion par les descendants de ces trois femmes politiques.

S’ils étaient 33 à avoir été élues en 1945, aujourd’hui l’Assemblée nationale compte 210 députées sur les 577 élus. 

PolitiqueAssemblée nationaleCommémorationHommageDéputé

À suivre aussi

Budget 2026 : la taxe Zucman rejetée en commission par les députés
Abaissement de la TVA à 5,5% : quels produits sont concernés par l’amendement déposé par Marine Le Pen pour le budget 2026 ?
Budget 2026 : les députés rejettent la taxe Zucman en commission, avant de nouveaux débats dans l'Assemblée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités