«L'hypocrisie de la gauche» : le président argentin tacle Louis Boyard qui retire sa montre avant une interview

Le président argentin Javier Milei a chargé le député insoumis Louis Boyard filmé en train de retirer sa montre avant de prendre la parole à la télévision. «L’hypocrisie de la gauche», a souligné le chef d’Etat sud-américain.

C’est une image qui a visiblement fait le tour du monde. Ce mardi, le président de l’Argentine Javier Milei a chargé le député insoumis Louis Boyard. Sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il est possible d’apercevoir l’élu LFI du Val-de-Marne retirer une montre de valeur avant de prendre la parole sur une chaine de télévision.

Un geste que le président ultralibéral argentin n’a pas manqué de souligner, dénonçant «l’hypocrisie de la gauche» sur les réseaux sociaux.

LA HIPOCRESÍA DE LA IZQUIERDA

Fin. https://t.co/AXnTl4pbHZ — Javier Milei (@JMilei) October 21, 2025

Alors que l’examen du projet de loi de finances a débuté ce lundi en commission des Finances à l’Assemblée nationale, Louis Boyard a dénoncé un budget en faveur «des plus riches».

L’Insoumis a notamment dénoncé «l’augmentation des taxes pour les apprentis», le «gel des APL». Des mesures qui, selon lui, auront pour conséquences de «baisser le budget des plus jeunes». Le député n’a, pour l’heure, pas réagi à la charge de Javier Milei.