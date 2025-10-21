Nicolas Sarkozy en prison : voici les conditions d'incarcération de l'ex-président de la République

Nicolas Sarkozy s'est rendu à la prison de la Santé pour son incarcération. Il sera seul en cellule et soumis à un régime d'isolement.

Près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy s'est rendu à la prison de la Santé ce mardi 21 octobre, pour y être incarcéré. L'ancien président de la République y sera soumis à un régime spécifique, reposant sur l'isolement.

Invité de la matinale de RTL ce mardi, le directeur de l'administration pénitentiaire, Sébastien Cauwel, a en effet indiqué que l'objectif est de faire en sorte que Nicolas Sarkozy «ne croise jamais aucun autre détenu».

Il ne s'agit pas d'un «régime dérogatoire» puisque cet isolement est appliqué aux «autres détenus de ce quartier là», mais aussi à «des centaines d'autres», partout en France, a-t-il assuré.

Concrètement, l'ancien président sera seul en cellule. Il aura accès à une salle d'activités ainsi qu'aux cours de promenade, deux fois par jour. Dans chacun de ces cas il sera isolé des autres détenus, de même qu'«à l'occasion des parloirs qu'il pourrait avoir avec ses visiteurs ou sa famille».

D'après Sébastien Cauwel, cette décision a été prise par le chef d'établissement de la prison de la Santé. «L’objectif principal est d’assurer cette double mission qui est la nôtre : la sécurité de M. Sarkozy et le bon ordre de l’établissement», a-t-il précisé.

«A 10h en détention»

L'arrivée de Nicolas Sarkozy dans la prison parisienne est attendu en milieu de matinée. Ce mardi sur Europe 1, Me Christophe Ingrain, l'un des deux avocats de l'ancien président, a indiqué qu'il «sera à 10h en détention».

Son équipe de défense a prévu de déposer une demande de mise en liberté dès qu'il aura été écroué. La justice aura deux mois pour trancher, même si le délai devrait être plus court. Christophe Ingrain prédit au moins «trois semaines, un mois de détention».

Le 25 septembre, l'ancien président a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a fait appel et se dit innocent.