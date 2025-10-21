Orages : voici les 40 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 40 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée du mercredi 22 octobre.

Le ciel sera agité ce mercredi. Les prévisionnistes de Météo-France ont indiqué, dans leur dernier bulletin météo, que 40 départements seront placés en vigilance jaune pour des risques d'orages dans la journée du mercredi 22 octobre.

Météo-France

Les départements concernés sont : l’Allier, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, les Côtes d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Jura, et les Landes.

Mais aussi le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, l’Orne, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Sarthe, les Deux-Sèvres, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

Selon les prévisions, les orages devraient toucher ces départements tout au long de la journée mais aussi de la soirée et de la nuit.