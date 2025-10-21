Parkings d'hôpitaux payants : gratuité, plafond de 15 euros par jour... Voici ce que proposent les partis

Les députés de tous bords se sont emparés de la question de la gratuité des parkings des hôpitaux. Un texte de loi proposé par le RN sera examiné ce mercredi à l’Assemblée nationale. De son côté, La France insoumise défendra ce sujet lors de sa niche parlementaire.

Un sujet transpartisan. Malgré l’instabilité politique, les députés de tous bords semblent décidés à soumettre au gouvernement la question de la gratuité des parkings des hôpitaux. Une mesure «de solidarité», a considéré le député Insoumis Pierre-Yves Cadalen, auteur d’une proposition de loi allant dans ce sens, ce mardi.

Concrètement, le texte de l’élu du Finistère prévoit que les parcs de stationnements des établissements publics de santé deviennent gratuits et ne fassent pas l’objet d’un contrat de concession. Cette proposition sera d’ailleurs inscrite à l’ordre du jour par La France insoumise le 27 novembre prochain, jour de la niche parlementaire du groupe.

Ce mercredi, une proposition de loi allant dans ce sens, à l’initiative du Rassemblement national, sera examinée en commission des affaires sociales. Elle est cependant plus nuancée que celle de La France insoumise. En effet, le texte du RN souhaite garantir «des solutions de stationnement abordables et accessibles pour tous les patients, visiteurs et membres du personnel».

Le Parti socialiste a également déposé une proposition de loi. Son texte fixerait un plafond de 15 euros par jour ou 100 euros mensuels en abonnement.

Le précédent gouvernement ouvert à cette idée

Selon un rapport de France Assos Santé, publié en 2024, les transports représentent 43% des restes à charges invisibles pour les personnes malades, en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

En février dernier, la gratuité des parkings des hôpitaux avait déjà été soulevée au Parlement. L’ancien ministre de la Santé, Yannick Neuder avait alors promis de réfléchir quant à ce sujet. «Cela fait partie de l’accompagnement et de l’humanité que nous devons remettre dans nos politiques publiques», avait-il envisagé.