Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce mardi

La pluie est de retour dans l’Hexagone. Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 21 octobre.

@Météo-France

Sont concernés : le Pas-de-Calais, la Somme, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, et les Landes.

En parallèle, sept départements sont placés en vigilance jaune orage ce mardi.