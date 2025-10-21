Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face aux intempéries, Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 21 octobre.

La pluie est de retour dans l’Hexagone. Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 21 octobre.

@Météo-France

Sont concernés : le Pas-de-Calais, la Somme, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, et les Landes. 

Sur le même sujet Pluies persistantes, vague de fraîcheur... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

En parallèle, sept départements sont placés en vigilance jaune orage ce mardi. 

MétéoMétéo-Francevigilance météopluieInondation

À suivre aussi

Vents violents : voici les 89 départements où de fortes rafales sont attendues ce jeudi
En directTornade dans le Val-d'Oise : au moins un mort et 9 blessés, dont 4 grièvement, et de nombreux dégâts
Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités