Suspension de la réforme des retraites : Sébastien Lecornu interpellé par le RN et le PS

Ce mardi à l’Assemblée nationale, le Rassemblement national et le Parti socialiste ont insisté auprès de Sébastien Lecornu afin que celui-ci rédige «une lettre rectificative», garantissant la mise en œuvre de la suspension de la réforme des retraites.

Lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a annoncé que la suspension de la réforme des retraites sera ajoutée au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS) par «lettre rectificative» jeudi en Conseil des ministres.

«Le débat doit avoir lieu ici même à l'Assemblée nationale, soit par un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, mais je comprends qu'un doute s'empare de ces bancs. Aussi le Conseil d’État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter», a déclaré le Premier ministre lors de sa réponse à Boris Vallaud, président du groupe socialiste.

🔴🏛️ Suspension de la réforme des retraites : "Le Conseil d'Etat a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative", déclare @SebLecornu.

"Un conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter."#DirectAN#QAGpic.twitter.com/nRHgXXV8rA — LCP (@LCP) October 21, 2025

Quelques minutes plus tôt, Marine Le Pen, cheffe de file des députés RN, a émis sa crainte quant à un passage en force du gouvernement par un recours aux ordonnances, sans les éventuelles modifications des parlementaires.

A ce stade, la suspension de la réforme doit passer par un amendement gouvernemental. S'il était adopté, il faudrait encore que le PLFSS dans son intégralité soit approuvé au Parlement, avant le 50e jour d'examen.

Ainsi, l’élaboration d’une «lettre rectificative» permettrait de compléter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale de la suspension de la réforme des retraites, avant examen à l’Assemblée nationale, le 4 novembre prochain.

Des «perspectives de référendum sont possibles»

Ce même jour, Emmanuel Macron a affirmé que des «perspectives de référendum sont possibles» sur les retraites, et a réfuté que l'exécutif ait acté une «suspension» de la réforme de 2023, y voyant un simple «décalage» dans le temps.

Sur le «sujet» des retraites, des «perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi», a lancé le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à Ljubljana.

Une sortie contraire à celle de Sébastien Lecornu, qui avait pourtant clairement utilisé le terme de suspension dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée le 14 octobre.