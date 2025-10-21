Tornade dans le Val-d’Oise : la Région Île-de-France débloque une aide d’urgence d’un million d’euros

Après le passage éclair mais dévastateur d'une tornade qui a fait un mort lundi à Ermont (Val-d'Oise), la Région Île-de-France a annoncé le déblocage d’une aide d’urgence d’un million d’euros.

«Arbres par terre, grues envolées, voitures écrasées» : après le passage dévastateur d'une tornade qui a fait un mort et plusieurs blessés, lundi à Ermont dans le Val-d'Oise, la région Île-de-France va débloquer une aide d’urgence estimée à un million d’euros pour venir en aide aux victimes et réparer les nombreux dégâts.

La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, s’est rendue auprès des franciliens de plusieurs communes du département du Val-d’Oise touchées par la tornade survenue ce lundi 20 octobre en fin de journée. Elle a tenu à apporter son soutien aux habitants et aux élus sur place : «Je viens ici pour exprimer ma solidarité auprès des habitants et des élus victimes de cette dramatique tornade», a-t-elle annoncé.

Rétablir l'électricité et les transports

Elle a par ailleurs pris contact avec Roland Lescure, ministre de l’Économie et des Finances, afin de rétablir le plus rapidement possible le courant aux 1.300 foyers privés d’électricité. La région Île-de-France a annoncé avoir d’ores et déjà identifié des bâtiments scolaires modulaires disponibles dans un lycée francilien qui pourraient être démontés pendant les vacances de la Toussaint et être redéployés sur la commune pour la rentrée des classes.

Valérie Pécresse a également fait un point sur les perturbations à prévoir dans les transports en commun. Les lignes du RER C et H ont été fortement impactées, mais le trafic est revenu à la normale. Le réseau de bus de la Vallée de Montmorency reste pour sa part perturbé.

Du côté des espaces verts et des domaines régionaux, la butte du Parisis et le plateau d’Andilly ont été touchés. Depuis ce matin l’évaluation des dégâts est en cours, ainsi que les opérations de sécurisation des sites par Île-de-France Nature.