«Une large partie de la France, la Belgique et la Suisse pourrait être concernée» : une tempête prévue ce jeudi ?

Les prévisions météo annoncent une potentielle tempête ce jeudi 23 octobre. Les pluies soutenues observées depuis le début de la semaine devraient se maintenir et des vents forts sont annoncés.

L'instabilité qui caractérise la météo cette semaine devrait connaître son point d'orgue ce jeudi. Un risque de tempête est signalé, avec des pluies soutenues mais, surtout, «du vent très fort» qui pourrait dépasser localement les 100 km/h jusque dans les terres.

Sur X, le météorologue Guillaume Séchet estime que «la tempête potentielle prévue pour jeudi mérite une attention particulière». Selon lui, elle pourrait concernée «une large partie de la France, de la Belgique et de la Suisse». Dans l'Hexagone, pas moins de 89 départements font l'objet d'une vigilance renforcée pour des vents violents.

Depuis le début de la semaine, le pays est soumis à une succession d'ondes pluvieuses actives, «alimentées par un air très humide en provenance de l'Atlantique subtropical», explique Météo France.

⚠️ La #tempête potentielle prévue pour jeudi mérite une attention particulière.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour déterminer avec précision les zones les plus exposées et l’intensité exacte des vents, les dernières prévisions indiquent qu’une large partie de la France, de la… pic.twitter.com/v4qvnlhlOf — Guillaume Séchet (@Meteovilles) October 21, 2025

Une énième dépression devrait se développer dans la nuit de mercredi à jeudi, cette fois un cran au dessus de ce qui a été observé jusqu'ici. Auprès d'Actu.fr, le météorologue Yann Amice prévoit des rafales à «120 voire 130 km/h au maximum sur les reliefs ou le littoral Atlantique».

Ces vents forts, bien souvent accompagnés de pluie, seront globalement ressentis dans le nord du pays mais aussi en Auvergne Rhône-Alpes. Dans ces conditions, des vagues importantes sont à prévoir aux abords de la Manche et de la façade atlantique, jusqu'à 7 mètres de haut potentiellement.

La tempête devrait s'évacuer sur le Danemark dès vendredi. A partir de là le ciel sera plus clément et le week-end s'annoncera plus stable avec, selon Yann Amice, «un anticyclone sur le golfe de Gascogne et un temps automnal classique».